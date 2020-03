Kalevipojad on Skandinaaviast kodus tagasi ja valmis kasvõi 1000 euro eest tööd tegema

„See hakkas pihta eelmise nädala reedest, kus mu oma tuttavad – kes töötavad väljaspool Eestit – ja tuttavate tuttavad on uurinud, kas on tööd,” rääkis Pärnus tegutseva ehitusfirma Treverk OÜ omanik Paul Leier.

„Kõigil on üks mure – nad on ühtäkki töötud ja pered on vaja toita, maksud maksta. Kõige kurvemaks teeb see, et kui küsida, et palju nad palka soovivad, siis vastatakse, et kui kuus saaks 1000 eurot kätte, veaks välja,” kirjeldas Leier. Tema kinnitusel on see väga väike summa võrreldes seniste ehitussektori palkadega.

Leier annab tööd viiele mehele ja kasutab vajaduse korral ka alltöövõtjaid. „Minul on tööd väga palju ees ja mina veel ei karda. See olukord on hetkel stabiilne, aga me ei tea, mis olukord paari nädala pärast olla võib,” rääkis Pärnu ehitusfirma juht. Leieri sõnul püüab ta ise ka temalt tööd küsinud inimestele võimaluse korral tööd anda.

Seda, kuidas ehitussektor praegu tekkinud olukorda näeb ja kas siintöötavate ukrainlaste võimalik koju tagasipöördumine on hakanud ka tööd ehitusplatsidel mõjutama, saab lugeda tänasest Eesti Päevalehe loost.

