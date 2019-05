„Pikalt on olnud teada, et Kaliningrad plaanis katsetada eraldumist ülejäänud ühendatud Venemaa elektrisüsteemist, mille osa on ka Balti riigid,” sõnas Veskimägi. „Selle katsega nad on algust teinud ja praegu töötavad nad ülejäänud ühendenergiasüsteemist eraldatuna. Ja senimaani, nii palju kui meie siit näeme, ka täiesti edukalt.”