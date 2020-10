KALKULAATOR | Vaata, milline saab olema sinu tulevane pension

Prognoositava pensioni suurusega saab tutvuda veebilehel pension.sotsiaalkindlustusamet.ee asuvas kalkulaatoris, mis seob kokku kõik kolm pensionisammast.

Kalkulaator võimaldab inimesel teada saada, millal tal on võimalik pensionile jääda ja kui suureks kujuneb pension.

Kalkulaatori leiad siit.

„Kõige kindlam viis väärika sissetuleku tagamiseks on elukestev õpe ja vähemalt pensionieani töötamine. Pension peaks tagama igale inimesele äraelamise, kuid selleks, et end vanaduspõlves mugavalt tunda, on mõistlik selleks tööeas ka ise panustada: kogudes, säästes ja investeerides. Kalkulaator aitab arvutada, kui suur on tänases vääringus tulevane pension. Selle põhjal saab igaüks juba ise otsustada, kui palju tuleb veel panustada, et tagada meelepärane pensionipõlv," kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Pooled 18-50-aastased inimesed ei ole teinud oma pensionipõlve rahaplaani. Ent mida varem sellele mõelda, seda rohkem on aega tagada endale sissetulek, mis lubab pensionipõlve nautida. Kalkulaator võimaldab inimestel lihtsasti läbi proovida, kuidas mõjutavad pensioniaegseid sissetulekuid erinevad otsused töökohta vahetades või pensioniks kogudes," seletas sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik.

Kalkulaator kuvab pensioni suurust tänases vääringus, et inimesel oleks lihtsam mõista, mida tulevase pensioni eest endale lubada saab. Kalkulaatori on välja töötanud sotsiaalkindlustusamet koos sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega.

Et pensionisüsteem tagaks vananeva rahvastikuga ühiskonnas kõigile inimväärse sissetuleku, jõustuvad järgnevatel aastatel esimese pensionisamba muudatused. Juba 2021. aasta algusest saab pensionär võtta soovi korral pensioni igal kalendrikuul välja pooles või täis ulatuses, samuti pensioni maksmise mõneks ajaks peatada. Kõik need otsused mõjutavad pensioni suurust. 2027. aastal seostatakse pensioniiga keskmise eeldatava elueaga. Üldreegel on, et mida kauem inimene pensioni väljavõtmisega viivitab ja edasi töötab, seda suuremaks kasvab tema erinevatest sammastest koosnev pension.