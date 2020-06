Kalle Klandorf: Hipodroomi arendaja levitab valeinfot ja survestab linna Tanel Saarmann reporter RUS

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents 4.03.2020 Foto: Andres Putting

Hipodroomi ärikvartali arendusega tegeleva Alfa Property juhatuse liige Jaanus Mikk on täna meediale väitnud, et linn on nõustunud arendaja lahendusega juhtida sademevesi isevoolavalt merre. See on väljamõeldis, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ei ole Hipodroomi arenduse sademevee lahendusele kooskõlastust andnud. Arendaja käitumine on täiesti arusaamatu, valeväidetega ei ole võimalik linna kuidagi survestada. Arendaja võib alustada hoone ehitust ehitusloa olemasolul, kuid ilma kõikide võrkude olemasoluta, sh sademevee äravooluta hoone kasutusluba ei saa, teatas abilinnapea Kalle Klandorf pressiteate vahendusel.