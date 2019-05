Kalle Palling: Kert Kingole antud ministritool on raiskamine. Ratas leidku kiiresti inimene, kes Eesti heaks päriselt töötada tahab

Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal hakkas see eriti silma, kui ministrid Urve Palo ja Toomas Tõniste oma “vilumust” avalikkusele presenteerisid.

Miks ma ütlen, et Kert Kingo on raiskamine? Sest ministriportfelli on ju võimalik valida ja selles erakondade vahel kokku leppida. Kui ei taha reisida ja keelt ei oska, siis on ehk teisi ameteid, kus saaks ka kuidagi hakkama. Aga sellel positsioonil peaks töötama inimene, kel pole vastumeelsust pidevale lennujaamades viibimisele, ööbimisele kodunt eemal hotellides ja pikkadele ja väsitavatele lennureisidele. See töö on ääretult huvitav, aga sellega kaasneb meeletu vastutus ja mõistagi see amet ka kulutab.

Selle ministri vastutus on Eesti ettevõtjatele uste avamine välisturgudel. Ega me kuidagi muud moodi rikkamaks ei saa, kui me rohkem eksportima ei hakka ja oma majandust ei arenda, ei panusta innovatsiooni ja lisandväärtuse kasvu. Ent kõige olulisemaks selle töö juures pean just meie IT kuvandi säilitamist ja edasiarendamist. E-residentsuse Eesti jaoks raha tootma panek on ehk üks, aga kindlasti oluline samm. Globaalse digiühiskonna fondi käivitamine, et aidata koos Eesti ettevõtetega ka nendel riikidel areneda, kel digivõimekus veel lapsekingades. Tööd jagub. Eriti veel arvestades seda taganttuult, mis veel eelnevate valitsuste ajast puhub ja seda, et meie ettevõtted teevad suuri tegusid laias maailmas. Transferwise, Bolt, Monese ja Pipedrive on vaid mõned näited.