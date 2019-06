Kallis lõuna: miljardäri Warren Buffettiga lõunale mineja peab sel aastal välja käima rekordsumma

Heategevuslõuna, mille eest on tavaliselt välja käidud 2–3 miljonit dollarit, kõrgeimaks pakkumiseks osutus sel korral 4 567 888 dollarit, kirjutab Wall Street Journal. Seekordne, järjekorras 20. heategevuslõuna lööb oma maksumusega ka uue rekordi. Kui eelmisel aastal käis oksjoni võitja selle eest välja 3,3 miljonit, siis senine rekord oli natuke kõrgem, küündides 3,47 miljoni dollarini.

Buffett on oma iga-aastaste lõunatega annetanud San Franciscos tegutsevale heategevusorganisatsioonile Glide juba pea 30 miljonit dollarit. Tegemist on Buffetti abikaasa Susie Buffetti lemmikheategevusorganisatsiooniga, mis pakub tasuta toidukordi, tervise- ja muid teenuseid San Francisco kodututele ja madala sissetulekuga elanikele.

Oksjoni seniste võitjate hulgas on varasematel aastatel olnud näiteks investorid David Einhorn ja Ted Weschler. Buffett palkas hiljem Weschleri oma portfellihalduriks. Weschler koos Berkshire Hathaway teise portfellihalduri Todd Combsiga peavad seisma hea selle eest, et Berkshire’i börsiinvesteeringuid saadaks edu.

Oksjoni võitja saab lõunale Buffettiga kaasa võtta kuni seitse sõpra. See toimub traditsiooniliselt New Yorgis asuvas liharestoranis Smith & Wollensky, mille omanik samuti annetab iga-aastaselt Glide’ile. Buffett tegi oksjoniga algust 2000. aastal. 2003. aastal liikus oksjon, mille algpakkumiseks on 25 000 dollarit, veebikeskkonda.