Kampaaniagrupp nõuab Rumeenialt „partnerluse“ lõpetamist Coca-Colaga

Nende argumendiks on see, et Coca-Cola püüab ära kasutades Rumeenia EL eesistumist, et viimane peataks EL suhkrumaksu plaani. Samuti mõjutab Coca-Cola toiduseadust ja toitumisteabe nõudeid.

Coca-Cola pressiesindaja teatas, et neil on väga hea meel, et Rumeenia valis nad eesistumise partneriks. Ta lisas, et tänu Coca-Colale on Rumeenias ligi 20 000 otsest ja kaudset töökohta.

Korporatiivsed lepped EL eesistujaga pole midagi uut, kirjutab Politico. Näiteks autotootjad toetasid EL eesistumisi ajal kui diisliskandaaal lahti rullus. Iirimaa tegi eesistumise ajal 2013. aastal 1,4 miljoni euro väärtuses leppeid seitsme ettevõttega, sealhulgas Audi ja Adobega. Austrial oli mullu selliseid eesistumise toetamise 15 leppeid ettevõttega.