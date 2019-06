Kanada Eesti saatkonnast anti Kert Kingole Eesti digiriigi kuvandist selge sõnum

Eesti suursaatkonnas Kanadas andis suursaadik Toomas Lukk Reinsalu sõnul lühidalt ülevaate sellest, milline on Eesti kuvand Kanadas. "Selles mõttes jäi ka sealt kõlama ja ma loodan, et ka uus minister võttis selle sõnumi vastu, et me oleme ikkagi kanadalaste silmis väga hea digikuvandiga riik," rääkis Reinsalu. "See on põhimõtteliselt tõesti üks väheseid asju, mis meie kohta teatakse ja mis paneb ka kõigi võimalike investorite silma särama," lisas ta ja märkis, et ministrile anti saatkonnast väga selge sõnum.

"Kahjuks minister ei olnud veel sellel hetkel siin, kui konverentsi avasessioonil oli Justin Trudeau. See oleks ka olnud kindlasti väga inspireeriv talle," märkis Reinsalu.

Üldjoontes arvas Reinsalu aga, et Kingole tuleks anda aega ministrina areneda.