Kanadas on laod kanepit täis, kuna töösturid panid tarbijate huvi hindamisel korralikult puusse

Kanada laod on müümata kanepit täis, kuna kanepitöösturid ülehindasid nõudlust kanepi järele pärast seda, kui see riigis aasta tagasi legaliseeriti, kirjutab Financial Times. Augusti lõpus ulatusid riigi kanepi laovarud 400 tonnini. Valitsuse värskeima analüüsi kohaselt peaks sellest piisama, et kahe ja poole aastast nõudlust katta.

Pärast seda, kui Kanadast sai suurim riik maailmas, mis legaliseeris kanepi, ülehindasid seaduslikult tegutsevad töösturid ühelt poolt tarbijate huvi, teisalt aga alahindasid illegaalse turu osakaalu. „Ainuüksi siseturu nõudluse järgi on meil tohutu kanepi ülejääk,” märkis Canaccord Genuity analüütik Matt Bottomley.

Toronto börsi nimekirja märksõnaga WEED jõudnud ettevõtte Canopy Growth saagiks oli sel aastal 40,6 tonni kanepit. Septembri lõpu seisuga oli ettevõttel laovarusid 12 miljoni dollari väärtuses. Tema konkurendi, Aurora Cannabise saagiks oli 41,4 tonni kanepit.

Juba nende kahe ettevõtte toodangumaht suudaks Cannabis Benchmarks analüütikute hinnangul kanadalaste kanepivajaduse ära katta. Ohtrad laovarud ja võitlus illegaalsete müüjate ongi jätnud oma mõju ka kanepi hinnale.

Näiteks tunnistas Cronos Group, mis on samuti Toronto börsi nimekirjas, et septembrikuuks oli kanepi hind grammi kohta langenud aasta algusega võrreldes kolmandiku võrra. „Kanepi tarbimine ei liigu sama kiirusega, mis kanepi tootmine,” märkis Cannabis Benchmarks.