Kange alkoholi tootjad: Läti sammud suurt pilti ei mõjuta

„Arvestades, et Soome jätkab oma väikeste tõusude poliitikat, eeldame endiselt Eestis seadustatud muudatustest positiivset mõju, mis peamiselt väljendub nii ajutiselt lõunapiirile liikunud Soome suunatud ostude tagasitoomises põhjapiirile kui ka Eesti siseturu tarbimise tagasitoomises Eesti majandusse ja maksudesse. Põhjapiirikaubanduse elavnemine toob kaasa laiema kasu – sellest võidavad nii hotellid, restoranid kui transpordisektor,” ütles Kutberg.

ATML liikmed on AS Liviko, Altia Eesti AS, AS Prike, Pernod Ricard Estonia OÜ, MOE OÜ, AS Remedia, Estonian Spirit OÜ, Tridens AS, Amber Distribution Estonia OÜ, AS Avallone, Balmerk Estonia OÜ, AS Coca-Cola HBC Eesti ja Brown-Forman Netherlands B.V. Valdav osa ATML-i liikmetest baseeruvad Eesti kapitalil. Ettevõtete 2018. aasta koondkäive oli enam kui 460 miljonit eurot ning aastas maksti enam kui 120 miljonit eurot erinevaid riigimakse.