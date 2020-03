Kaotajate TOP | Zuckerberg, Bezos, Arnault... Maailma ülirikkad on täna saanud sisse väga suured paugud!

Tänane kõige suurem kaotaja on olnud maailma rikkuselt 3. mees Bernard Arnault, kes on Prantsusmaa rikkaim mees ja Moet Hennessy Louis Vuittoni üks omanikest. Teiste seas müüb see suurfirma Louis Vuittoni nahktooteid, TAG Heueri kelli ning Dom Perignoni šampust. Ta on kaotanud päevaga 2,53 miljardit dollarit. Tema vara väärtus on nüüd 85,8 miljardit. Sel aastal on tema varandus aga vähenenud uskumatud 19,5 miljardit dollarit.

Teisel kohal on selles arvestuses mehhiklane Carlos Slim, kelle vara väärtus on kukkunud 2 miljardi võrra jäädes pidama 55,8 miljardi peal. Tegemist on maailma rikkuselt 11. inimesega.

Kolmas kaotaja on tehnoloogiaärimees Steve Ballmer, kes on täna jäänud ilma 1,59 miljardist dollarist. Jõukate edetabeli 9. inimene saab aga rõõmustada 59,2 miljardi dollarilise varanduse eest.

4. Muhesh Ambani - 18. koht, kaotus 1,57 miljardit dollarit, alles 47,7 miljardit dollarit.

5. Mark Zuckerberg - 5. koht, kaotus 1,5 miljardit dollarit, alles 69,4 miljardit dollarit.

6. Amancio Orgega - 6. koht, kaotus 1,5 miljardit dollarit, alles 65,8 miljardit dollarit.

7. Jeff Bezos - 1. koht, kaotus 1,34 miljardit dollarit, alles 117 miljardit dollarit.

8. Vagit Alekperov - 50. koht, kaotus 1,28 miljardit dollarit, alles 18,8 miljardit dollarit.