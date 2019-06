Kapellskäri sõitnud laev jäi öösel merel seisma, reisijad said alles hommikul teada, et laev hilineb

Laupäeva õhtul kella 23 ajal Paldiskist Kapellskäri suunal teele asunud DFDS Liverpool Seaways pardal olnud reisija sõnul kaotas laev jõu ja elektri Eesti aja järgi kell 1.15 öösel.

„Tundus, et laev ulpis edasi vabahooga. Kell 01.40 taastati ventilatsioon ja kell 02.00 oli tunda vibratsioone läbi laevakere ja masinate töölehakkamist,” kirjeldas pardal viibinu. Tema sõnul öösel reisijatele toimunu kohta selgitusi ei jagatud. „Hommikul öeldi vaid seda, et laev hilineb Kapellskäri tund aega.”

DFDSi Baltikumi kommunikatsioonijuht Vaidas Klumbys ütles, et laevafirma vabandab siiralt pardal olnud reisijate ees kõigi ebamugavaste pärast, mis see laevareis kaasa tõi. Tema sõnul oli laeva pardal 244 reisijat.

„Laeval oli probleem põhimootori õlipumbaga, mistõttu laev peatati koheselt, et asja uurida. Kui oli selge, et laev saab edasi liikuda, jätkati reisi Kapellskäri poole,” kirjeldas Klumbys. Tema kinnitusel ei vaja laev mingit täiendavat remonti ja DFDSi Paldiski-Kapellskäri liini edasist graafikut see kuidagi ei mõjuta.

„Liverpool Seaways saab jätkata liini teenindamist ja vigane õlipump vahetatakse välja,” rääkis DFDSi Baltikumi kommunikatsioonijuht. Ta rõhutas, et tegemist ei olnud väga tõsise tõrkega, kaptenil ja meeskonnal oli algusest peale asja üle selge kontroll.

„Kuna tegemist oli südaööga ja ilmastikutingimused olid head, siis otsustas laeva juhtkond, et ei hakka öösel reisijad häirima, kuna enamus neist niikuinii magas,” põhjendas Klumbys, miks reisijaid laeva hilinemisest alles hommikult teavitati.