Kapo paljastas, mismoodi nägi välja Eesti Raudtees aset leidnud korruptsioonijuhtumite loogika

Tema ettepanekul esitas SBA Service OÜ hangetel pakkumused, mille tegelikult pani kokku Autsec OÜ juhatuse liige R. Lill. Samuti leppisid R. Lill ja T. Plink Sülla teadmisel kokku hankepakkumuste hinnad. T. Plink lasi SBA Service OÜ näilised pakkumused allkirjastada heausksel OÜ SBA Service juhatuse liikmel.

Kuna SBA Service OÜ-l puudus riigihankel kvalifitseerituks osutumiseks vajalik tehniline ja kutsealane pädevus, kihutas Süld ka T. Plinki vastavaid dokumente võltsima ning võltsitud dokumente riigihangetel kasutama, et tagada SBA Service OÜ kvalifitseerumine hangetele.

„Indrek Sülla kaasus on ilmekas näide sellest, kuidas avalikku ülesannet täitvas ettevõttes töötava ametiisiku seotus ettevõttega, mis osaleb tema poolt läbiviidavatel hangetel, on suur korruptsioonioht, mis võib viia kuritegude toimepanekuni,” leiab kapo.

14.02.2019 tunnistas Harju Maakohus, et Indrek Süld, Raivo Lill ja Autsec OÜ on süüdi kõikides Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse punktides. Kohtuotsus ei ole küll veel lõplik, sest kriminaalasi on läbivaatamisel kõrgema astme kohtus.

Eesti Raudtees ei ole süsteemset korruptsiooni, küll aga peab ettevõte kontrolli tugevdama

Kapo sõnul on alates Tallinna Sadama endiste juhtide korruptsioonikuritegude kriminaalmenetluse avalikuks tulekust tehtud sellest juhtumist riigi osalusega äriühingutes mitmeid järeldusi ning on enam tähelepanu pööratud korruptsioonivastaste meetmete tõhustamisele.

„AS Eesti Raudtee on olnud ja on endiselt väga aktiivne oma ettevõttes korruptsiooni tõkestamisel ja vähendamisel ning soovime neile selles vallas edu,” lausub kaitsepolitseiamet, kes peab eelpool kirjeldatud juhtumeid erandlikeks ja ei pea juhtumeid ettevõttega seotud süsteemseks korruptsiooniks. „Alati on võimalik aga kontrollimeetmeid tugevdada ning seda peab Eesti Raudtee ilmselt veel tegema,” tõdeb uurimisasutus siiski.

Kuigi Eestis esineb järjest vähem süsteemset korruptsiooni, peab kapo oluliseks, et selle ennetamise ja tõkestamisega riigi tasandil süsteemselt tegeletakse. „Korruptsioon on peitkuritegevus ja demokraatlikku riigikorda ohustav vähkkasvaja,” märgib kaitsepolitseiamet värskes aastaraamatus.

Ka ütleb kapo, et nende tegevus ei piirdu ainult riigisisese korruptsiooni tõkestamisega. „Pöörame tähelepanu ka piiriülesele korruptsioonile,” toob ta seal välja. Ühtlasi rõhutab uurimisasutus, et me kõik maksame korruptsiooniga tekitatud kahju kaudselt kinni madalama elatustaseme ja kehvemate sotsiaalteenustega.