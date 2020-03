Karantiin – kuidas ettevõtted saavad aitata töötajate kodukontorid sisse seada?

Ka Helmes saatis töötajad kindluse mõttes kodukontorisse ning ettevõtte tiimijuht Aino-Silvia Tali räägib, et organisatsioonid peaksid praegu oma töötajate kodukontori püstiseadmist kõigi vahenditega toetama.

Aino-Silvia Tali sõnul on kõige olulisem tagada töötajate kindlustunne ja tavapärane töökorraldus nii rahaliselt kui ka muude vahenditega. “Suurt osa kontoritööd on võimalik teha kodustes tingimustes ja üle interneti nii, et töötajate kui klientide jaoks suurt midagi ei muutugi,” rääkis Tali ja andis töö sujuvaks jätkumiseks viis soovitust.

Ettevõte saadab koju kõik vajaliku – töölauad, monitorid, lisaklaviatuurid. See soodustab tavapärast töörütmi, füüsiliselt õiget tööasendit ning võimaldab stressivabamalt kohaneda. Kui töötajal pole kodus kiiret internetti, siis võiks ettevõte seda toetada. Ja ettevõte peab oma töötajaid usaldama, et ka kodus tõesti töö jätkub.

Jätka samas töörütmis – tõuse hommikul harjumuspärasel ajal voodist üles, vaheta pidžaama tavarõivaste vastu, lõunata ja lõpeta tööpäev tavapärasel ajal. Muidu muutub vahe töö ja eraelu vahel hägusaks ja töö võib venida õhtutundidesse. Ära unusta füüsilist aktiivsust – võimle kodus või mine puhkehetkel jalutama.

Piira koduseid segajaid. Ürita vältida töötundidel kõrvalisi tegevusi. Koduõppel laste ja pere kõrvalt on keerulisem, aga ürita võimalusel ka kodustega töötegemise ajad ja kohad kokku leppida.