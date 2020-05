Karin Marosov: mida teha, kui mu võlgades äripartnerit saneeritakse?

Ka edaspidi on aktiivne huvi saneeritava ettevõtte tegevuse suhtes oluline. Nimelt jätkab majandustegevuse korraldamist saneeritavas ühingus osanike või aktsionäride poolt valitud juhatus. See on põhimõtteline erinevus võrreldes pankrotimenetlusega, kus pärast pankroti väljakuulutamist kaotab võlgnik õiguse teha mistahes tehinguid. Saneerimismenetluses on aga ettevõtja enda põhjalike valdkonnateadmiste, vigadest õpitud kogemuste ning isiklike suhete olemasolu äripartneritega peetud edasise jätkusuutliku tegutsemise huvides oluliseks eduteguriks. Teisalt on siiski küsitav, kas ettevõtja, kes on end ise majandusraskustesse tüürinud, suudab end sellest olukorrast ise välja juhtida ning kuidas sellisel juhul ära hoida saneerimise kuritarvitamist selleks, et ühingust vara välja viia?

Kui võlgniku eesmärk on saneerimise varjus vara võlausaldajate haardeulatusest kõrvaldada, siis ei ole palju abi ka avatud ja aktiivsest suhtlemisest ei võlgniku ega saneerimisnõustajaga. Saneerimisnõustaja on küll kohtu poolt määratud, kuid konkreetse nõustaja määramiseks teeb praktikas ettepaneku võlgnik ise, mistõttu on pahatahtlikult algatatud saneerimiste puhul saneerimisnõustaja tegelikkuses vaid võlgniku käepikendus. Samas on Eesti piisavalt väike, et hea tahtmise korral ka võlgniku käest otse teavet saamata olla informeeritud võlgniku poolt tehtavatest tehingutest.

Jälgida tuleks seejuures ka äriregistrit võimalike omanikestrtuktuuri muudatuste suhtes ja kinnistusregistrit võlgniku kinnisvara osas. Samuti tasub kriitilise pilguga üle vaadata võlanimekiri, et hinnata, kes on teised võlausaldajad ning kas mõne võlausaldaja taustal võivad paista võlgniku enda või temaga seotud isiku „kõrvad". Kui ilmneb, et saneeritav võlgnik teeb tehinguid, mis potentsiaalselt kahjustavad võlausaldajate huve või tekib põhjendatud kahtlus, et võlgnik on tekitanud enda vastu fiktiivseid nõudeid (saneerimiskava vastuvõtmiseks suurema võlausaldajate „poolehoiu" võitmiseks), saab kohtult taotleda saneerimismenetluse lõpetamist.