Karm hinnang Coop Panga rahapesuriskile

Ridamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rikkumisi Coop Pangas paljastas finantsinspektsiooni kontroll kevadel 2018, mil Coop Eesti Keskühistu oli olnud panga suuromanik juba üle aasta, samas kriitika aluseks olnud probleemide juured pärinesid suuresti vanast Krediidipangast.

Äripäeva käsutuses olevast dokumendist selgub, et tollal oli mitteresidentide teenindamine pangale strateegiliselt oluline tuluallikas, sest nendelt teenitud tulu moodustas 2016. aastal üle poole ning 2017. aastal poole kogu panga finantsteenuste osutamisel saadud tulust, seejuures olid praktiliselt kõik mitteresidentide hoiused kõrge riskiga klientide käes.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink kinnitas, et kuigi mitteresidentide äri oli endise Krediidipanga üks äriliinidest, otsustas Coop Eesti Keskühistu pärast pangas enamusosaluse ostmist, et väljub mitteresidentide teenindamisest. "Aastatel 2017-19 suunasime pangast välja üle tuhande kliendi ning koos nendega ca 130 miljonit eurot hoiuseid," kinnitas Rink ja lisas, et Coop Pank on mitteresidentide teenindamisest väljunud ega saa enam nimetatud klientide teenindamisest tulu.Pikemalt loe Äripäevast.