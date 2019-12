Karm hinnang. USA kehtestas sanktsioonid kurikuulsale Läti ärimehele ja poliitikule

„Aivars Lembergs on kasutanud oma mõjuvõimu erakondade üle, et panna valitsusse ja ametnikeks talle meelepäraseid isikuid ning samal ajal hoida kõrgetelt kohtadelt eemal teisi poliitikuid. Lembergs on ahvatlenud korruptsioonile ametnikke, et kaitsta enda huve," oli teates kirjas.

Sanktsioonide alla läksid koheselt ka Lembergsiga seotud organisatsioonid ja ettevõtted. Teiste seas on tuntum Venspilsi vabasadam, aga seal on ka sama linna arenguagentuur, ettevõtluse arendamise agentuur ja Läti Transiidiäri Liit.

Ministeerium tõi välja, et see on nende panus aitamaks oma üht olulist partnerit võitlemaks korrumpeerunud oligarhide vastu. Tema sanktsioonidest anti teada 9. detsembril ehk rahvusvahelisel korruptsiooniga võitlemise päeval.

USA rahandusministeerium annab teada, et korruptsioon on Läti majandust saatnud juba aastaid. See on röövinud Läti inimestelt avalikku raha ning kasvatanud halbade kavatsustega inimeste mõjuvõimu. See on ka ohuks Läti riigile ning NATOle. USA on töötanud Läti valitsusega koos, et korruptsiooniga võidelda.

Teates öeldakse ka, et meest on Venspilsi linnapeana korduvalt süüdistatud rahapesus, altkäemaksu andmises ja ametikoha kuritarvitamises.

Lembergs oli aastatel 1988-2012 Venspilsi linnapea ning ta on jõukas ärimees ja poliitik. Pikki aastaid on ta Lätis olnud altkäemaksus ja väljapressimises süüdistatuna kohtu all. Siiani ei ole kohtuotsust tehtud.