Karm konkurents: riigid võistlevad tarkade tudengite meelitamise pärast

Soome Riikliku Haridusagentuuri informatsiooni ja analüüsi vanemnõunik Irma Garam lausus tänasel Rändekonverentsil, et Soome jaoks on see temaatika oluline ning seotud laiema aruteluga vananeva ühiskonna, oskustööliste sissetoomise ning ühiskonna konkurentsivõimelisemaks muutmise teemal.

Garam tõdes, et Soomes ei räägita mitte välistudengite migratsioonist, vaid mobiilsusest. Kuigi sisuliselt räägitakse ühest ja samast asjast, jätab sõna mobiilsus ka tudengitele endile parema mulje.

Välistudengite arv on Soomes kõvasti kasvanud. Kui aastal 2004 oli neid alla 10 000, siis nüüdseks on nende arv kerkinud 20 000ni, mis moodustab 7% kõikidest tudengitest.

Lõviosa ehk 75% Soome välistudengitest on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu.

Sama trend valitseb ka Eestis.

Sihtasutus Archimedes välisturunduse agentuuri juhataja Eero Loonurm kinnitas, et ka Eestis on kraadiõppe välistudengite arv viimase kümne aastaga viiekordistunud. Kui aastal 2008 oli meil 908 välistudengit, siis aastal 2018 5047. „Selle nimel on tehtud palju tööd,“ tõdes ta.

Kokku õpib meie kraadiõppes tudengeid 125 maailma riigist. Sarnaselt Soomele ning Rootsile on ka meil suurem osa tudengitest pärit väljastpoolt Euroopa Liitu.

Tudengitest 38% on pärit Euroopa Liidust, kuid Soome välja jätame, siis on EList pärit kraadiõppe tudengeid vaid 10,4%.

Eesti ülekaalukalt suurim välistudengite lähteriik on Soome. Nii õpib sel õppeaastal Soomest pärit tudengeid kraadiõppes 1395, Venemaalt pärit tudengeid 378 ning Nigeeriast 269. Euroopa Liidu riikidest on pärit 1919 kraadiõppe tudengit.