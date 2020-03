Karm reaalsus: enamik Eesti kaugbussiliine on suletud, Tallinna bussijaama väljumiste arv on kuu ajaga kukkunud viiekordselt

„Olukord on selline, et enamik piletitulust majandatavaid kaugbussiliine on praeguseks juba suletud. Rahvusvaheline kaugbussiliiklus on mõistagi täielikult seiskunud, kuna piiride ületamine ei ole Eesti ja meie naaberriikide piirangute tõttu võimalik,” rääkis piletimüügi süsteemi T-pilet haldava T grupp AS-i teenuste ärijuht Ingmar Roos.

Ta tõi välja, et kaugbussiliinide reiside arvu vähenemisest annab ilmeka Tallinna bussijaamast väljuvate kaugbussiliini reiside arv langus viimase kuu jooksul. Tallinna bussijaam ainult kaugbussiliine, mistõttu sobib see piletitulust majandatava bussiliiklusele avaldunud mõju iseloomustamiseks.

Kui märtsi esimestel esmaspäevadel enne eriolukorra kehtestamist oli Tallinna bussijaama väljumiste arv 2. märtsil 187 ja 9. märtsil 191, siis juba 16. märtsiks – ehk pool nädalat pärast eriolukorra kehtestamist – oli see number langenud juba 152 väljumiseni, 23. märtsiks 53 väljumiseni ja tänaseks 36 väljumiseni.

„T-pileti müügisüsteemi andmete kohaselt oli möödunud nädalal kaugbussiliini sõitjate arvu vähenemine võrreldes koroona kriisi eelse keskmisega -88,3%,” lisas Roos. Ta märkis, et juba kriisi esimestel päevadel loodi piletimüügi keskkonda reisijate operatiivseks teavitamiseks rubriik, kus bussireisijatel on võimalik saada infot selle kohta, milliseid reisid on tühistatud.