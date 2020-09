Karm reaalsus: koroonakriis neljakordistab Euroopa Liidu musterlapse Eesti laenukoormat

„Kui me räägime kevadisest prognoosist, siis see oli niikuinii pimedas sõitmine ilma näidikuteta,” vastas rahandusminister Martin Helme eilsel majandusprognoosi tutvustusel riigikogu liikme Aivar Sõerdi küsimusele. Sõerd küsis, miks suvine prognoos ennustab riigi rahandusele kehvemat seisu kui kevadine, samal ajal kui arvud näitavad, et nii majanduslangus kui ka maksulaekumine on olnud prognoositust soodsam.