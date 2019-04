Karmistuvad nõuded toovad huvilisi Eesti pandipakendi süsteemiga tutvuma

„Meie juures on viimase kahe aastaga käinud 21 delegatsiooni. Tänavu on olnud juba neli külastust,” ütleb Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba. Peamiselt on külastajad olnud Euroopa riikidest, kuid ka näiteks Jaapanist. See oli omajagu üllatav, sest tõusva päikese maal pakendikogumisega probleemi pole: pakenditest ja jäätmetest kogutakse kokku üle 90%. Iga kortermaja all on nagu väike jäätmejaam. Ülejäänud väikese osa kogumine aga on kõige keerukam ja kulukam ning jaapanlasedki uurivad võimalust, et rahaline motivatsioon aitaks kätte saada ka seni kogumata pakendid.