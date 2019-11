Karu: kaubandussuhetes USA ja Hiinaga on oluline luua võrdsed tingimused kõigile

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu tõdes, et Euroopa Liidu ja Ühendriikide kaubandussuhetes on viimastel aastatel kasvanud pinged. Näiteks on USA poolt Euroopa Liidule kehtestatud alumiiniumi- ja terasetariifid tänaseks olnud jõus poolteist aastat ja üle kuu kehtivad USA Airbusi ja Boeingu kaasuse tariifid lennukiosadele ja toidukaupadele.

EL on püüdnud pingeid maandada ja pidada läbirääkimisi ning peaks ministri sõnul seda suunda ka jätkama. „Euroopa Liidu jaoks on USA kõige olulisem kaubanduspartner ja on oluline otsida praegusele olukorrale lahendust, kuna vastuoludest kaotavad mõlemad osapooled. Eesti peab oluliseks kaubanduskõneluste jätkumist ja loodame näha tulemust, mis sobib mõlemale," kinnitas Karu.

Ka Hiina on EL-ile oluline kaubanduspartner, kuid seal on oluline luua võrdsed tingimused mõlema riigi ettevõtetele. „Enim probleeme tekitab EL ettevõtete Hiina turule pääsemine ja Hiina kodumaisele toodangule antavad subsiidiumid," tõi Karu välja. „Eesti toetab uusi meetmeid, mis konkurentsitingimusi võrdsustada aitavad, kuid oluline on ka Hiina valmidus vajalikke samme teha," lisas Karu.