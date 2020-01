Kas alkoholi piirikaubanduse lõpp? Goalco alustas Ainaži alkopoes lõpumüüki

Lõpumüük kestab Co Alco SIA juhatuse liikme Veljo Madibergi sõnul eeldavalt umbes kaks kuud.

"Helmete aktsiisilangetus ning Läti plaanitav aktsiisitõus on muutmas alkoholikaupluse opereerimise piiril vaid marginaalselt kasumlikuks ning me näeme suuremat potentsiaali sama pinna kasutamisel ehitusmaterjalide poena," lausus Madiberg.

Möödunud aasta keskel toimunud aktsiisilangetus jõudis Eesti jaekettide hindadesse ettevõtte teatel enamike toodete osas vaid osaliselt umbes pooles ulatuses (erandiks on odav viin, mille hinda langetati kogu aktsiisilangetuse võrra ning mida jaeketid müüvad sisuliselt ilma

juurdehindluseta), teine pool aktsiisilangetusest toodete lõpphinnas ei kajastunud ning läks jaekettide kõrgemate marginaalide kaudu nende kasumireale.

Samas muutis aktsiisilangetus piisavalt Eesti avalikkuse suhtumist ja valdavaks sai paljuski ekslik arvamus, et alkohoolsete jookide hinnad Eestis ja Lätis on sisuliselt võrdsustunud ja seda vaatamata asjaolule, et Läti langetas möödunud aasta 1. augustist alkoholiaktsiisi ning

hinnavahe Eesti jaekettide ja piiril alkoholi müüvate poodide hindades oli sisuliselt samaväärne, kui enne Eesti aktsiisilangetust.

Madiberg ütles, et Eesti riik on teinud hea turunduse, millega suudeti inimesi piirikaubandusest eemale meelitada, kuigi hinnad pole Eesti jaekaubanduses langenud.