"Kas Ardo Hansson hakkas humoristiks?" Kristjan Järvan lammutab II pensionisamba muutmise kriitikute väiteid

Inflatsioon tähendab raha ostujõu vähenemist. Mõistet hüperinflatsioon oleme harjunud seostama Zimbawe suguse riigiga, kus valitsus oma kulutuste katteks lihtsalt uut raha välja prindib. II samba vabatahtlikuks tegemine ei loo majandussüsteemi raha juurde, vaid annab juba olemasoleva raha, mida inimeste pensionivara kahtlemata on, kasutamise võimaluse tagasi nendele samadele inimestele. Praegu otsustavad selle vara kasutamise üle fondihaldurid.

Eesti II samba varad moodustavad suhtena eurotsooni käesoleva aasta SKP-sse ligikaudu 0,02%. Selle kulutamine Eurole märgatavat mõju ei avalda. Lokaalsel tasandil – Eestis – majandus tõenäoliselt tõesti elavneks, palgad kasvaksid ja elatustase paraneks. II samba vabatahtlikuks muutmine eeldab seadusemuudatust ning muudatuste jõustumine ja rakendumine võtavad omakorda aega. Suure tõenäosusega langeks II samba raha vabasse majandusse jõudmise aeg üsna täpselt kokku järgmise majanduslangusega, aidates paljudel inimestel täita oma finantskohustusi. Hüperinflatsiooniga hirmutamist ei saa seega pidada kuigi asjakohaseks.

2. väide

Rain Lõhmus: Teise samba kõige tulisemat kriitikut Kristjan Järvanit võiks nimetada finantsvaldkonna Rasputiniks, kes levitab hullumeelseid ideid. Hoolimata reaalsest statistikast ütleb ta, et aktsiate tootlus peab olema sama võlakirjade tootlusega. Ärileht

Vastuväide

Võlakirjade tootlusest ei lähtu mitte mina, vaid seda teeb Euroopa Komisjon ja rahandusministeerium, kelle arvates on II samba fondide tootlus võrdne võlakirjade tootlusega isegi olukorras, kus II samba fondid investeerivad aktsiatesse. Mina kõigest tsiteerin nende institutsioonide analüüse.

3. väide

Teise sambasse kogutu on eriti oluline just väiksema sissetulekuga inimeste jaoks, moodustades suurema osa kõigist nende säästudest. Postimees

Vastuväide

Väiksema sissetulekuga inimene ei säästa sageli põhjusel, et tal on vaja tasuda üüri või teha muid vältimatuid elukondlikke kulutusi. Selliselt inimeselt sunniviisiline raha võtmine II sambasse on koormav. Halvemal juhul võib inimene hakata võtma laenu igapäevaste kulude katteks. Samas omab see inimene pensioniinvesteeringuid, mille kasutamise võimalus tekib kauges tulevikus, kui raha ostujõud on märgatavalt kahanenud. Niisugune sund on selgelt ebamõistlik.

Eesti Panga andmetel on II sambaga liitunud võtnud rohkem laenu võrreldes nendega, kellel II sammast ei ole. Kuna II samba tootlus jääb majanduskasvust alla, siis II sammas hoopis suurendab tõenäosust, et vaesed jäävad võrreldes ülejäänud ühiskonnaga aina vaesemaks.

4. väide

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri hinnangul kulutaksid inimesed sellest (II samba rahast – toim.) enamuse tühja-tähja peale kiirelt ära. Postimees

Vastuväide

Selline hinnang liigitub spekulatiivseks ennustuseks, kuna ükski uuring seda ei toeta. Pean märksa tõenäolisemaks, et inimesed maksaksid hoopis ära oma kõrge intressiga laenud. See on äärmiselt ratsionaalne teguviis, kuna pensionifondide tootlused on väga madalad.

5. väide

Martin Vahteri hinnangul kulutaksid inimesed sellest enamuse kiirelt ära, kuid osa jõuaks ka kinnisvaraturule ja tõstaks seeläbi oluliselt hindasid. „Praegu jääb konservatiivsete pensionifondide tootlus inflatsioonile alla. Ratsionaalselt saaks inimene seda raha ise paremini investeerida, näiteks üürikorteri tootlus on neli-viis protsenti. Inimesed oma loomult aga pigem ei investeeri ega säästa – seda näitab ka kui raske on reaalsuses kodu sissemaksuks vajaminevat 10-20 protsenti kogusummast kokku saada.” Postimees