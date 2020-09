Kas Arvo Pärdi väärtus on 20 miljonit dollarit?

2010. aastast on Arvo Pärt maailma kõige populaarsem elus olev helilooja. Alles 2019. aasta edetabelis tuli esikoht loovutada John Williamsile. Arusaadav on küsida, kui palju saab maailmas nii paljude inimeste hingekeeli helistav helilooja selle eest ise vastu? Peale rahulolu on väärtuste loomise energiavahetuse tavapärane ekvivalent raha – meie kõikide elukvaliteedi loomisel möödapääsmatu teema. Selles ei tohiks olla midagi taunimisväärset. Seda enam, et muusika loomisel ei ekspluateerita kedagi, sa lood väärtust ise, vaid oma ande, oskuste ja loovuse abiga.

Paraku on reaalsus teine.