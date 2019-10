Kas Eesti iduettevõtted saavad kapitali hõlpsalt kätte?

Startup Estonia programmi partnerina soovib SmartCap tuvastada valdkonnad, kus riigi ja investorite panus saab luua suurima lisandväärtuse ja kus kapitali puudust on täna eriti teravalt tunda ning riigi kui ankurinvestori roll on seega üliolulise tähendusega.

SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai tõi välja, et valdav osa riskikapitaliinvesteeringuid on täna koondunud IKT-valdkonda ning muud sektorid tunnevad riskikapitali rahastuse puudust.

“Kaalukal osal Eesti iduettevõtetest puudub koostöö ülikoolide ja teadusasutustega, mis näitab, et innovatsioonile ja teaduspõhiste ettevõtete tekkele tuleb pöörata senisest palju rohkem tähelepanu. Meie eesmärk on luua ennekõike läbi omakapitaliinvesteeringute pakkumise ja kogenud tehnoloogiainvestorite kaasamise eeldused, et tuua teadus ettevõtlusele lähemale. Kõrge rahvusvahelise kasvu- ja ekspordipotentsiaaliga teadusmahukad ettevõtted, millede toode või teenus on kõrge lisandväärtusega avaldavad positiivset mõju nii Eesti majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt,” selgitas Pettai.

Uuring kaardistab hetkeolukorda Eesti riskikapitaliturul ja lahendamist vajavaid kitsaskohti. Uuringu raames tuuakse välja võimalused rahastuse parandamiseks, Eesti iduettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ning teadusmahukate riskikapitaliinvesteeringute mahu tõstmiseks.