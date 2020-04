Kas Eesti majandusest vaid 3% hõlmav põllumajandus saab lisaeelarvest ebamõistlikult palju toetust?

Eesti Panga andmetel moodustab põllumajanduses loodav lisandväärtus pisut üle 3% kogu majanduses loodavast lisandväärtusest. Taime- ja loomakasvatus annavad sellest jämedalt võttes poole ning teise poole annab metsandus.

Tööandjana on põllumajandusel sama suur osakaal: kõikidest hõivatutest on seal tööl 3%. Neist 2/3 on rakkes tööjõumahukamas taime- ja loomakasvatuses ning 1/3 töötab metsanduses.

Kava kohaselt suunatakse MESi kaudu 100 miljonit maaettevõtetele käibelaenudeks, 50 miljonit on laenukäendusteks ning lisaks 50 miljonit maakapitaliks, et osta kokku raskustesse sattunud põllumeestelt maatükke ja need pärast senistele omanikele tagasi rentida.

„Tegemist pole õige kriisimeetmega. Vähemalt sellises ulatuses,“ kinnitab riigikogu liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd. „Meetme maht on ebaproportsionaalselt ja ebaõiglaselt suur ja võrreldes teiste ettevõtetega saavad põllumajanduses tegutsevad ettevõtted teiste ettevõtetega võrreldes liiga suure eelise,“ tõdeb Sõerd, kelle hinnanul võiks meetme mahtu vähendada näiteks 140 miljoni euro võrra ja suunata see Kredexisse.

Ka juhib Sõerd eraldi tähelepanu 50 miljoni euro mahus maakapitali meetmele. „Sarnase ettepaneku tegi maaeluminister ka 2020. aasta põhieelarvesse, aga tookord, eelmise aasta sügisel, jäi see rahapuudusel eelarvest välja. Nüüd antakse see kriisimeetmete varjus uuesti käiku. Laenuraha on praegu palju ja eelarvepiirangud hetkel ei kehti,“ tõdeb Sõerd.

Sama maakapitali küsimuse tõi Aivar Sõerd välja ka eile riigikogus eelarve teisel lugemisel. Ta märkis siis, et kuigi lisaeelarve on kriisi leevendamisel väga oluline, on seal asju, mille seos kriisi leevendamisega on väga küsitav. „Ma küsisin rahanduskomisjoni istungil toimunud arutelul, et ega see pole nüüd seesama asi, mida soovis põllumajandusminister 2020 põhieelarvesse saada. Rahandusministeeriumi esindaja ei osanud vastata, aga hiljem tuli vastus, et jah, analoogiline meede. Ehk siis samasugune ettepanek tehti põhieelarvesse,“ rääkis Sõerd.

Eelnõu puudutavatele küsimustele vastanud rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk vastas riigikogus, et maaostuvõimaluse ettepanek on olnud arutelul juba aastaid. „ Miks varem pole selle jaoks vahendeid leitud, on omaette küsimus MES-ile, märkis Kokk. Koka sõnul arvutas MES välja, et maaelu ettevõtluse toetamiseks on nende vajadus suurusjärgus 200 miljonit ja MESilt on ka need ettepanekud tulnud. „ Ma loodan küll, Aivar, et siin ei ole meetmed mingite poliitiliste lubaduste täitmiseks, vaid need meetmed on ikka sõna otseses mõttes erinevate ettevõtlusvormide ja töötajate toetuse meetmed,“ lausus Kokk.