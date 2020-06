Kas Eesti võiks koos Leeduga lennufirma luua? Taavi Aas: miks mitte, vähemalt tunnevad huvi

Kui täna on Nordica tütarfirma Regional Jet 49 protsendi ulatuses LOT-i omanduses, siis majandusminister Taavi Aasa sõnul kuulub ettevõte taas peagi 100 protsenti Eesti riigile, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Majandusminister loodab, et LOT loobub osalusest kohtuvaidluseta, märkides, et poolakatega on olnud vaidlemist palju. Uue investori peale riik täna ei mõtle.

Küsimusele, kas ka Balti riikide ühist lennufirmat ei saa välistada, vastas Aas, et seda on veel vara öelda. "Aga siin on näiteks Leedust tulnud huvitavaid märke, et leedukad tahavad teha endale ka oma lennuettevõtet," ütles ta.

Kuigi Aas nimetas koostööd Leeduga praegu spekulatsiooniks, ei välistanud ta, et Eesti ja Leedu võiks seljad kokku panna. "No, miks mitte. Vähemalt on üks riik, kes on tundnud asja vastu huvi," ütles Aas.