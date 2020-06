Kas Eestiga seotud Poola rahvuslik lennukompanii liigub pankrotikursil? Tehtud on kahtlane liigutus

Uue lennukompanii nimi on praktiliselt identne 90 aasta vanuse kompanii nimega, erinevus on vaid selles, et uustulnuka nimi on inglise keeles LOT Polish Airlines, kirjutab Poola leht Gazeta Prawna.

Uue ettevõtte omanik on praegune LOT omanik Polska Grupa Lotnicza. 29. mail registreeritud ettevõtte aktsiakapital on 100 000 zlotti. Ettevõttel on kaks juhatuse liiget – Poola vasekaevanduse KGHM endine finantsdirektor Stefan Šwiatkowski ja Ryanairi eks-piloot Maciej Kacprzak.

Lennundusringkondades spekuleeritakse, et LOTi restruktureeritakse. Nagu teisi lennukompaniisid lõi pandeemia rängalt ka LOTi, kuna käive sisuliselt kadus.

Vana ettevõtte kontrollitud pankrot ja uue ettevõtte loomine võivad viidata kaubamärgi ülevõtmisele.

LOTi pressiesindaja ütles, et LOTi pankrotispekulatsioonidel pole alust. Samas vastas ta, et Polska Grupa Lotnicza (PGL) on Poola lennunduse integreerija. PGL ja Grupa LOTIl on praegu kaheksa firmat, kus nimes on LOT. LOT Polish Airlines on üks nendest.

Konsultatsioonifirma BBSG lennundusekspert Bartosz Baca ütles, et uue ettevõtte loomine võib olla varuväljapääsuks. See ei pruugi tähendada, et praegusel LOTil lastakse kiiresti hävida ja selle tegevused antakse üle uuele kompaniile.

Flighti endine direktor Marek Serafin, kes on praegu lennundusportaali Passanger kolumnist, on veenunud, et uue ettevõtte loomine viib LOT 2.0-ni. Tema sõnul on keeruline eeldada, et kaks praktiliselt sama nimega ettevõtet tegutseks pikka aega samas valdkonnas. Hiljuti kiiresti laienenud ettevõte langes suurte püsikulude lõksu. Umbes 80 protsenti lennukipargist on liisitud üsna kallite lepingutega.

LOT sai juba 2012. aastal Euroopa Komisjoni otsusega 400 miljonit zlotti (90 miljonit eurot) riigiabi. Vastavalt EL reeglitele ei saa riigiabi küsida kümne aasta jooksul.

Poola riigivarade ministeerium ei soovinud uue kompanii loomist kommenteerida. Minister Jacek Sasin lausus läinud nädalal, et LOT päästetakse samuti nagu teised riigid plaanivad oma lennukompaniisid päästa. Ministeeriumi ametnike sõnul käivad läbirääkimised lennukite liisijatega maksete vähendamiseks.