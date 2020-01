Kas eestimaalased oleks valmis lühema tööpäeva nimel vähem palka saama?

Pea kaks kolmandikku (65%) töövõtjatest ei nõustuks 6-tunnise tööpäeva puhul palgalangusega. Vastukaaluks tõi 28% vastajatest välja, et neile oleks väiksem palk aktsepteeritav. Pea iga neljas töötaja (23%) lepiks lühema tööaja nimel kuni 10-protsendilise palgalangusega, 3% töötajatest 20-protsendilise palgalangusega ja 1% töötajatest on valmis 6-tunnise tööpäeva nimel saama lausa 30 protsenti vähem palka. Lisaks tõi 7% töötajatest välja, et neil juba ongi lühem kui 8-tunnine tööpäev.

„Kui homsest alates rakenduks 6-tunnine tööpäev, siis kasvaks ka hüppeliselt ületundide tegemise trend," leiab CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Nimelt Eesti tööturul valitseb tööjõupuudus, mis on kasvatanud töötajate töökoormust. Paljudel töötajatel jääb suurenenud töökoormuse tõttu puudu isegi kaheksast töötunnist ja viimased uuringud näitasid, et ületunde teeb tervelt 43% töötajatest. Ületöötamine ei ole aga jätkusuutlik lahendus tööjõupuudusega tegelemiseks ja unistus lühemast tööpäevast on hoogu kogumas."

Henry Auväärt lisab, et huvi paindlikuma tööaja järele on selgelt olemas, millele viitavad ka värske uuringu tulemused, kus pea pooled IT-sektori töötajatest on valmis lühema tööaja nimel isegi vähem palka saama. „Näib et tööandjad, kes suudavad pakkuda praegusel ajal lühemat tööpäeva, saavad värvata talente enda meeskonda väiksema palgakuluga."

IT-sektori töötajad on lühemaks tööpäevaks valmis