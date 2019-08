Eestis mõjutaksid negatiivsed intressid esimesena ilmselt ärikliente, kirjutas Äripäev.

"Mida negatiivsem on intress ja mida kauem selline keskkond kestab, seda suurem on tõenäosus, et suurtele äriklientidele rakendatakse negatiivset hoiuseintressi," kinnitas Luminori investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Аnton Skvortsov.

