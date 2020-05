Kas hea või halb uudis? Kui paljud töötajad soovivad kontorisse tagasi minna?

If Kindlustuse Baltikumi personalijuhi Liina Kesküla sõnul on viimastel kuudel levinud viirusepuhang meie ühiskonda ja töö tegemise tavasid suurel määral ümber kujundanud. Kui seni tundus, et mõnel positsioonil töötavad inimesed ei saa töötada mujal kui kontoris, siis täna näeme, et kodukontor sobib pea kõigile.

„Korraldasime oma Balti üksustes uuringu, kus inimesed sooviksid töötada, ning selgus, et töötajad on vägagi huvitatud sellel teemal kaasa rääkimisest. Vaid mõne päevaga vastas uuringu küsimustele ligi 900 töötajat ehk pea kogu töötajaskond. Selgus, et ainult 13% Eesti töötajatest soovib kohe kontorisse naasta, ülejäänutele sobib nii kodus töötamine kui ka kodu ja kontori vahelise ajajaotuse erinevad kombinatsioonid. Rohkem kui pooled töötajad eelistaksid võimalusel mitte naasta kontorisse enne septembrit," selgitas Kesküla.

Kodus töötamine võib olla efektiivsem

Uuringus vaadeldi ka seda, miks inimesed soovivad pigem kodus töötada. Mõistagi mängis ühelt poolt rolli hirm koroonaviirusega nakatuda, aga tähtsamaks peeti hoopis teisi faktoreid.

„Pea kõik need, kes soovisid kodus töötada, hindasid tähtsaimaks seda, et kodus töötamine on mugav ning töö ja kodu vahel liikumine võtab liigselt aega. Pooled neist pidasid ühistranspordi kasutamist praegu riskantseks ning veerand vastanutest nimetas asjaolu, et nad peavad kodus laste eest hoolitsema või kuuluvad ise riskirühma. Seega näeme, et tänane olukord võib kujundada trende ka pikemas plaanis," kommenteeris Kesküla.

Kodukontor ei ole kindlasti kõigile meeltmööda lahendus. Need 13% töötajatest, kes soovisid otsekohe täistööajaga kontorisse naasta, pidasid kodus töötamise suurimaks mureks seda, et kodus on liiga palju inimesi, tööle on raske keskenduda ning töökoht pole piisavalt ergonoomiline.

„Neile töötajatele, kes seda soovisid, oleme viinud koju nii kontoritehnikat kui ka -mööblit, seega on töötajad saanud lisaks kuvaritele koju ka näiteks oma kontoritooli. Kui aga inimene siiski eelistab kontorisse naasta, on see võimalik. Lähtumegi siin ühelt poolt töötaja soovidest ja teiselt poolt põhimõttest, et kontoris võiks praegu olla inimesi nii palju kui vajalik, samas nii vähe kui võimalik," selgitas Kesküla.