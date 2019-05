Kas Hiina tarbija hakkab vähem kulutama? Inimeste valusad otsused ähvardavad maailma

Sisemaal asuva provintsi pealinn Zhengzhou on muutunud tagasihoidlikust provintsipealinnast metropoliks uhkete pilvelõhkujate ja moekauplusega. Kümne miljoni inimesega linn on Hiina uue siiditee keskus, mis peaks saama ühendatud raudteed pidi Kesk-Aasiaga ja Euroopaga. Linnal on kiirrongiühendus Pekingi ja Shanghaiga. Taiwani lepinguline tootja Foxconn ehitas linna hiiglasliku iPhone'i tehase, kelle palgalehele on 230 000 inimest. Kunagi lahkusid noored inimesed Henani provintsist mujale paremat elu otsima. Nüüd aga tõmbab Zhengzhou inimesi ligi, võimaldades keskklassi elustiili – kõrgemat palka ja taskukohaseid moodsaid kortereid ning külluses tarbekaupu.

Zhaole ei piisanud saadud komisjonitasudest elustiiliks. Poole tosina krediitkaardivõlg ulatub 200 000 jüaanini (ligi 26 000 eurot) ning igakuiselt peab ta maksma veel ka 15 000 jüaani (üle 1900 euro) eluasemelaenu- ja autolaenumakseid.

Varem pööraselt hoogsal Zhengzhou kinnisvaraturul sai mullu buum läbi ja müük kukkus, mis põletas augu ka tema rahakotti. Nii lõppesid armsaks saanud David Plaza ostukäigud.

Zhou pole ainus, kes on kulutusi vähendamas. Kui linnas on ligi kaks aastakümmet olnud vähemalt kümne protsendine tarbimise aastakasv, siis mullu kukkus kasv alla kümne protsendi taseme.

Zhangzhou vanalinnas asuvas Dennise kaubamajas müüakse selliste kosmeetikabrändide nagu Channeli, Diori ja Estee Lauderi tooteid.

„Inimesed on ikka meil ostmas käinud ja pigem valimatult raha kulutanud,“ rääkis kosmeetikamüügi juht Li Mengru. „Nüüd on nad muutnud valivamaks ja kulutavad ettevaatlikult.“

Hiljutiste aastate Hiina tarbimisbuumi üheks veduriks on olnud mitmesuguste finantseerimisvõimaluste nagu inimeselt inimesele laenamise ja kõikvõimalike krediitkaartide soetamise võimaluste avardumine. See andis inimestele võimaluse tarbida kalleid kaupu, millest nad varem poleks saanud unistadagi.

28-aastane liha hulgikaupmees Chai Maofeng nelja miljoni elanikuga Xuchangi linnast avas 2016. aastal kümme krediitkaardikontot. Saadud laenudega sisustas ta korteri – ostes tuttuue diivani, külmiku, konditsioneeri ja telerid.

„Krediitkaardikonto avamine oli imelihtne – pangad olid rõõmsad, et said laenu anda,“ lausus Chai. „Tegelikult polnud krediitkaardi saamiseks suurt rohkemat vaja kui lauatelefoninumbrit, mis viitas, et töötad kusagil.“

Chai ütles, et kuna majanduse hoo mahavõtt hakkas tema äri mõjutama, siis ta lõpetas muretu tarbimise. Küll segasid saastunud lihakontrollid tegevust kui ka tõusnud liha hind. Chai ütles, et ta ei mõtle enam varasematele plaanidele, milleks olid teise korteri lisaks ostmine ja uue auto ost. Ta märkis, et tegelikult saab ka ettevõtte autoga hakkama.

Pekingi viimaste aastate võitlus krediidi ja riskantsete laenudega ohjamaks spekulatiivseid mulle on vähendanud ka paljudele tarbijatele krediidi kättesaadavust. Ja see pole analüütikute sõnul jätnud mõjutamata tarbimist.

Samas tahab Peking, et tarbimine kasvaks. Jaanuaris teatati autoostu suurendamiseks soodustustest, kuna autotööstus koges mullu esmakordselt kahe aastakümne jooksul müügilangust. Valitsus kaalub ka tulumaksu vähendamist, et paljud inimesed saaksid kätte suurema palga.

Muidugi ei ole kõik tarbijad vähendanud ostlemist. Ühel pärastlõunal vaatasid David Plazas inimesed uusi huulepulki ja nautisid kohvi kohvikutes. Zhaod nende seas ei olnud. Tema ees on ligi 30 aastat eesseisvaid elusasemelaenumakseid ja ka autolaen vajab tagasi maksmist, mistõttu ta ütles, et kulub aega, enne kui ta on taas selles kaubanduskeskuses ostlemas.

„Kui sissetulek kukub, siis tuleb iga senti lugeda,“ ütles Zhao. „Mittevajalik luksusostlemine on nüüd läbi.“