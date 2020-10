Kas hotellid on otsa lahti teinud? Kinnisvaraekspert näeb turul võimalust, mis Läänes juba tuntud on

„See on mõeldud inimestele, kes on tegusad ja kellele ei ole midagi peale hotellitoa vaja. Nad ei viitsi tegeleda koristamise, nõude pesemise ja muu sellisega. See on hinna sees. See ei mõjuta neid, kus täiskasvanutele lisaks on lapsed," alustab Sooman, kuid lisab, et hotellides on olemas ka sviidid, kuhu võib mahutada ka terve pere.

Eelkõige võiks selline teenus sobida näiteks neile, kes on oma eelmise elamise maha müünud ja ootavad uue valmimist. Miks üürida pool aastat korterit, kui saab kolida hotelli? Samas on see hea vahemaandumine ka neile, kel pere mingil põhjusel lõhki läheb. Neile võib eriti vaja minna seda, et olme peale peab võimalikult vähe mõtlema.

Veel ühe grupi moodustavad välistöölised ja kosmopoliidid, kes ei teagi täpselt, mida nad mõne kuu pärast teevad. Võib-olla suunduvad välismaale.

„Kesk-Euroopas ei ole see tavapäratu, et osa hotellist ongi kujundatud nii, et seal saab pikemalt elada. 4-5 viimast korrust on näiteks püsielanikele. Need inimesed toovad pideva rahavoo, et hoida hotelli keerulisemal ajal elus," ütleb Sooman.

Talle tuleb veel huvitatud gruppe meelde. Näiteks need, kel kodus remont pooleli ja ei suuda pideva segaduse ja värvilõhna sees elada. Ta rõhutab aga, et selle teenuse eelduseks on maksevõime, madala sissetulekuga inimestele see mõeldud ei ole, sest odavamaid alternatiive on turul palju.

Kui välistöötajate puhul on selliseid teenuseid juba kasutatud, siis tavainimese vaatest on see Eestis uudne lahendus ja vajab harjumist.

„Kui maigu suhu saad, siis võib isegi hakata meeldima. Koristajad, retseptsioon, hea restoran allkorrusel. Profid. Airbnb siin vastu ei saa," ütleb Sooman ja nendib, et järgi tuleb anna ruumi osas. Teatud inimestele on pidev elamine väikeses ruumis ahistav.