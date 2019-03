Kas II pensionisammas tuuakse EKREIKE valitsuse altarile ohviks?

Kuuldavasti on EKRE Isamaaga lähedasel seisukohal II pensionisamba otstarbekuses ja kui see on Isamaa n-ö punane joon, siis Keskerakonna nõustumisel on sellel Eesti kapitaliturule traagilised tagajärjed. Nii näiteks võib ära jääda LHV pensionifondide investeering E-Piima saja miljoni eurosesse piimatööstusesse, sest pensionifondid on sunnitud fondidest raha väljavõtmisel hoopis investeeringuid müüma.