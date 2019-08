Kas inkassofirmad saavad pensionireformiga tõesti võlgnike teise samba rahadele käpa peale panna?

Äsja konkurendi ostnud ja suurimaks inkassofirmaks saanud Julianus Inkasso juht Ülar Maapalu seda eeldust kinnitama ei rutanud, vaid teatas hoopis, et ta pole üldse nii kindel, et see reform tervikuna läbi läheb, sest see on äärmiselt lühinägelik ja halb plaan.

"Meie äriplaan on pikaajaline ning sellistele juhuslikele teemadele me investeerimisotsuseid tehes panustada ei saa," rääkis Maapalu. Juhuslik sündmus on see selles mõttes, et me arvestame oma äris keskkonda 10+ aastat ning me ei suuda kunagi ette näha, milline idee äkki kellelgi pähe tuleb."

"Ma ei oleks täna väga kindel, et pensioni teine sammas lõhutakse. Eesti rahvas on loonud tänaseks 4,5 miljardilise fondi ning selle juhtimine on küll keeruline, seda ka regulaatori ja järelevalve tasandil, kuid loodetavasti keskendutakse siiski sellele tööle, mitte süsteemi lõhkumisele. Kui aga 4,5 miljardit tehakse turul saadavaks, siis on sellele palju suuremaid huvilisi kui inkassofirmad."

Ta lisas, et süsteemi lõhkudes saaksid rikkad rikkamaks ja vaesemad jääksid veel vaesemaks. "Kõige nõrgem osa ühiskonnast ei saaks kunagi osa kapitaliturgude kasumist ning 100 euroga ise alustades tundub asi lootusetu ning tehingukulud sööksid sellegi ära. Pakkudes kogu ühiskonnale solidaarset võimalust kapitalituru kasumist, on ühiskond rohkem tasakaalus ning 40 aastat hiljem kõigile kasulikum."