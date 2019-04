Halvim, mida saab teha, on võtta teisest pensionisambast raha välja ja see kohe ära kasutada. Siis pole sellest pensionipõlveks tolku ja tuleb ka tulumaksu maksta.

Neil, kes ei taha teha midagi teisiti kui seni, jääb kõik vanaviisi.

See-eest tekib võimalus suunata nii seni teise sambasse kogunenud raha kui ka tulevased sissemaksed oma investeerimiskontole. Sealt raha välja võttes tuleb tasuda tulumaksu.

Kas raha peaks hoidma edasi teise samba fondis või hakkama ise paigutama? Pole vastust, mis kõigile sobiks. Kui huvi on, siis võiks püüda raha ise paigutada. Tähtis on olla edukas ja see on pikka aega jätkusuutlikult pagana raske. Kui ise ei suuda saavutada sama tootlust, mis pensionifondid, siis tasub neid eelistada.