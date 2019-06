Kas keemiatööstus saab olla vastutustundlik ettevõte? Näide Ida-Virust

170 töötajaga tehas, mis kuulub Eastmani kontserni, toodab üle 100 tonni toodangut ööpäevas, ka öösiti käib tootmisliinidel vilgas tegevus. Töötajate keskmine vanus on 45, sealjuures on üks töötaja truu tööandjale keskmiselt 14 aastat. See on tähelepanuväärne näitaja. Põhjuseid võib otsida sellest, et lisaks ümbritsevale keskkonnale osatakse hoida ka oma töölisi. Ohutuse arvelt ei tehta ühtegi kompromissi – selleks tehakse igapäevaselt pingsalt tööd, et tšehhide ohukohti kaardistada ja likvideerida.

Asi on naljast kaugel, sest väiksemgi viga või tähelepanematus võib endaga kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi. Sestap hoiavad ka töötajad kokku: jälgivad kolleege ja vajadusel pööravad tähelepanu sellele, kui keegi on mõne ohutusnõude vastu hajameelsusest või lohakusest eksinud.

Ka ülemusi võib korrale kutsuda ja see on normaalne – tegutsetakse ju koos ühise eesmärgi nimel. Igale tööõnnetusele ja intsidendile pööratakse suurt tähelepanu, iga üksikjuhtum jõuab lõpuks kontserni USA-s asuva peakontorini välja. Nõnda pole ühtegi keemia käsitlemisega seotud tööõnnetust viimase 5 aasta jooksul juhtunud.

Vastutustundlikule ettevõttele kohaselt panustab Eastman lisaks töötajatele ka kohalikku ellu märkimisväärselt. Toetatakse Teeme Ära kampaaniat, igal kevadel korraldatakse heategevusjooksu (mille tuludelt annetatakse haigete laste peredele), külastatakse ja toetatakse kohalikke lastekodusid. Igal aastal korraldatakse nõuandekogu, kuhu kutsutakse kokku linnavolikogu, ametiasutused, partnered ja kohalikud elanikud, et arutada käimasolevaid projekte, tulevikuplaane ja murekohti.

Palju ühistegevusi ja ideekorjeid

Juba aastaid on ettevõttesiseselt toiminud nn green office, kuhu iga töötaja saab tulla ideedega, kuidas tööd paremini korraldada, töökeskkonda mõnusamaks kujundada ning kogukonda aidata. Kollektiivselt käiakse puid istutamas ja Kohtla-Järve parki koristamas.

Samuti külastatakse koole ja lasteaedu, et rääkida lastele kodukeemiast, liiklusohutusest ning toetatakse TTÜ Virumaa Kolledži tublimaid üliõpilasi stipendiumiga, Jõhvi gümnaasiumis ja Kiviõli keskkoolis õpetavad Eastmani inimesed noori, jagades oma kogemusi ettevõtlusest ja inseneri ametist.

Töötajad saavad tänu aeg-ajalt tehast külastavale veredoonorluse bussile doonorlusega tegeleda, suitsetamisest loobujatele jagatakse tasuta plaastreid. Nagu Hannes Reinula on varemgi öelnud, ettevõte on edukas oma töötajate kaudu.

“Ka töövälisel ajal võiks iga sammu ja liigutuse juures mõelda, mida see endaga kaasa toob. Küsimus on vastutuses ja kui me indiviididena oleme rohkem valmis võtma oma tegude eest vastutust, siis laieneb see ettevõtte puhul kogu töötajaskonna suhtumisesse ja siseõhkkond muutub paremaks. Juhtkond soosib, toetab seda ja innustab kõiki hoolima ja aitama. Vastutustundlikus ettevõttes on kõigil hea ja kui seestpoolt on hästi, kiirgab see ka väljapoole,” rääkis Reinula.

Seda kõike on tehtud juba aastaid. Järjepidev teadlik, mõtestatud, vastutustundlik tegevus on viinud selleni, et 2019. aastal on Eastmani kontsern saanud juba kaks korda ka rahvusvaheliselt auhinnatud – nimelt on see kuuendat korda valitud Ethisphere Institute poolt maailma kõige eetilisemate ettevõtete hulka ning kaheksandat korda järjest Energy Star aastapartnerite hulka, mis tähistab keskkonnakaitse alase tubli tegevuse tunnustust.