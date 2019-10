Kas KFC äratab siinse kanatiivaäri? Siiani on Eestis tegutsevatel firmadel kiduralt läinud

Kui grillkana on eestimaalaste sõber olnud juba pikalt, poodide letid on koibadest ja kintsudest lookas, siis KFC-laadsed kanatiivad olid veel aastaid tagasi suhteliselt harv nähtus. Ühtegi spetsiifilist kohta ei olnudki.

Ukse lõi lahti Wingstopp, mida peavad ameeriklane Terron Key Lenear ja tema abikaasa Kerdu Arbet-Lenear. Nad alustasid 2011. aastal, tuues Eestisse ameerikapärased maitsed. Endiste korvpalluritena on nad end kenasti sidunud Eesti korvpalli-skeene külge. Nad turundavad end tihti Kalev-Cramo tuules. Ometi ei saa öelda, et nende majandustulemused oleks midagi, millest koju kirjutada. Viimane on tänaseks esitamata, kuid 2017. aastal oli käive ligi 46 000 eurot ja kasum 330 eurot. Aasta varem oli kasumireal 5 eurot.

Konkurent omade seast

Eestis tegutseb aga veel kohti, mis on spetsialiseerunud kanatiibade müügile. Üks neist on Estonian Fried Chicken, mis haldab kaubamärki Chicks. Ärilehele teada olevalt "kasvas" see äri välja Wingstopp'ist. Nimelt kadus üleöö Wingstopp aadressilt Sõpruse puiestee 178 ja peagi ilutses seal Chicksi silt. Wingstopp kirjutas 2018. aasta juuni lõpus oma Facebooki kontol:

"Seoses firmasiseste muudatustega, oleme lõpetanud oma tegevuse Sõpruse pst.178 kioskis. Alates 27.06 ei ole meie enam seotud antud kohaga ja ei vastuta seal toimuva eest! Originaal WingStoppi ja linna parimad tiivad leiate aadressil Faehlmanni 3!"

Estonian Fried Chickenil ei ole aruannet kahel viimasel aastal esitatud. Nende majanduslik seis ei ole teada.

Kaks miinuses tegijat