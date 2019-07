Kas kinnisvarasse investeerimine tasub enam ära? Uut korterit ostes maksad iga ruutmeetri eest, aga välja üürides saad küsida tükihinda

Alustavale investorile soovitab Martin Vahter paari lihtsat rusikareeglit. "Investeerida tasub varasse, millest te aru saate. Seetõttu on enamasti kõige lihtsam alustada korteri ostust ja selle väljaüürimisest," põhjendab Vahter ning lisab, et kui korter ostetakse laenuga, võiks laen olla umbes pool selle väärtusest.

"Just nii maandate piisava varuga ka vara võimaliku hinnalanguse riski ehk võimaluse, et laenujääk on musta stsenaariumi korral kõrgem kui vara väärtus," selgitab Vahter, kelle sõnul tagab selline käitumine, et üüritulu ületab ka kehvematel aegadel laenumakse ja tagab piisava puhvri ka üürimaksete ajutiste katkemiste - olgu selleks siis üürniku vahetus või üürivaidlus - korral.

"Üldiselt on investeerimissoovituse andmine tänamatu töö ning sõpru olen alati hoiatanud, et see kas teete hea või halva otsuse, selgub alles hiljem," jahutab Vahter kärsitute investorite ootusi. "Erinevalt professionaalsetest investoritest lähevad eraisikute puhul arvesse ka tema muud soovid ja eelistused, näiteks kasvõi soov ostetav ja väljaüüritav korterit hiljem oma lastele kinkida," räägib ta.

Vahteri sõnul eeldab ta investeeringuks soetatava kinnisvara puhul seda, et oleks kohe mitu võimalikku alternatiivset äriplaani. "Ideaalne objekt sobib nii lühiajaliseks (AirBnB) kui ka pikaajaliseks väljaüürimiseks," rõhutab Vahter, kelle sõnul on vähemalt sama tähtis ka vara likviidsus ehk see, kui ruttu on soovi korral võimalik investeeringust väljuda.