Kas kliendhaldur esindab panga huve kliendi ees või kliendi huve pangas?

Näiteks olevat Swedbanki töötajal Aleksei Aversonil olnud kliendi Mihhail Abõzovi ettevõtte PIN-kalkulaator. Tema vastu suundatud sisekontrolli raportit nimetas pangast lahkunud mees belletristikaks.

Kui võõras PIN-kalkulaator on panga kliendihalduri käes, siis kuidas peaks saama see klient makseid teha? Miks üldse oli tema käes võõras maksete autentimise vahend?

Sellised juhtumid tekitavad küsimuse huvide konflikti olukordadest. Kas juhul, kui pangatöötaja on tegutsenud hoopis kliendi huvides panga vastu, saavad pangad end ikka pelgalt infrastrukuuriks nimetada, mida pahalased võivad kasutada rahapesuks või sanktsioonide rikkumisteks.

„Kliendi esindaja pangas ja panga esindaja kliendi ees on erinevad rollid ja need pole ühildatavad. Panga kliendihaldur on panga esindaja. Kliendi esindaja pangas on klient ise või tema volituse alusel kolmas isik,“ ütles Swedbanki kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes. „Pangas on välja töötatud huvide konfliktide vältimise korrad ja protsessid. Kui on oht huvide konfliktiks, peab panga töötaja end kliendi või tehingu osas taandama.”