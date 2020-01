Kas kümned töötajad pääsevad koondamisest? M.V.Wool soovib Harku tehase taas avada

„M.V.Wool AS viis Harku kalatehases, logistikakeskuses ja Mati kalapoes 26. novembrist 19. detsembrini 2019 läbi süvapuhastuse. Riikliku järelevalve raames võetud kõik 105 proovi tööpindadelt, seadmetelt, põrandatelt, äravoolutrappidest ja mujalt olid listeeriavabad, mis näitab et puhastus oli tõhus ja tulemuslik. Seega on M.V.Wool valmis Harku kalatehase taaskäivitamiseks 8. jaanuarist 2020, kuna on täidetud Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ettekirjutuses sätestatud tingimus," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ettevõtte teates.

Ettevõte on teinud VTA-le Harku tehase taasavamise taotluse.

Harku tehase taaskäivitamisel jääks ära veel ligikaudu 45 inimese koondamine, lisaks 30 inimesele, kes naasid tööle ettevõtte Vihterpalu tehasesse. Tootmisvõimsuste suurenemisel saab ettevõte tööle tagasi võtta veel rohkem töötajaid.

M.V.Wool AS-i Vihterpalu tehas hakkas uuesti tööle 2. jaanuaril ning esimesed tootepartiid on juba kauplustesse jõudnud. Vihterpalu tehases valmivad soolaheeringas, külm- ja kuumsuitsutooted heeringast ja teistest merekaladest, samuti heeringas erinevates kastmetes ning marineeritud tooted. Lõhe- ja forellitooted valmivad ettevõtte Harku tehases.

M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseeriti ja steriliseeriti tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides. Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti. Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele.