Kas laen on kriisiaja raskuste ületamiseks mõistlik lahendus? Mida teha, et poole aasta pärast poleks veelgi hullemas seisus?

„Kriis on sundinud paljusid ettevõtteid vaatama ümber oma ärimudeleid, et luua majandustegevuse elushoidmiseks täiendavat väärtust ja leida uusi müügivõimalusi. Sellised muudatused on enamasti seotud riskidega ja pole kindlust, kas need toovad ka loodetud tulu," tõdeb Rauno Klettenberg, kes soovitab laenu kui abimeetme mõistlikkust hinnates lähtuda ennekõike sellest, millise eesmärgiga laenu võetakse:

Kas laenu on vaja suuremaks investeeringuks, mis võimaldab äri ümber profileerida või soetada täiendavaid vahendeid, et olemasolev äri paremini toimiks ? Sellistel eesmärkidel võetud ärilaenud moodustavad väikeettevõtete puhul valdava enamiku. Väikeettevõtted edendavad oma äri laenuga erineval moel, näiteks remondifirma võib hankida laenu toel meeskonnale kvaliteetsemad ja töökindlamad töövahendid, või pagarikoda võib osta uue ahju, mis võimaldab tootesortimenti laiendada.

Kas laen aitab teha kindla sihtotstarbega ostu, näiteks hankida kaupa, mille järele on nõudlus ja mida müües saab ettevõte tekitada uut käivet? Sellisel juhul on kõige mõistlikum lahendus käibekapitalilaen. Näiteks võib käibekapitalilaen sobida spordikaupu müüvale ettevõttele, kes soovib sisse osta laenu toel suvekollektsiooni, mille najal ta saab aktiivselt kogu eesseisva hooaja tegutseda. Kas laenu on vaja lühikese perioodi jooksul kõikuvate rahavoogude katmiseks? Sellisel juhul pakub Holm tavaliselt ettevõtetele limiidilaenu, mis toimib justkui arvelduslaen. See annab ettevõtjale raha kasutamisel palju suurema paindlikkuse - ta saab tegevuseks vajalikku kaupa või varustust hankida talle vajalikul ajahetkel ning reageerida kiirelt soodsatele võimalustele ilma, et peaks alustama iga kord pangaga läbirääkimisi.