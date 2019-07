Kas Lagarde ikka tahab Euroopa Keskpanga juhiks?

Kui Lagarde saab keskpanga juhiks, on ta esimene Euroopa Keskpanga naispresident. Ta oli kunagi ka Prantsusmaa esimene naisrahandusminister, kuid alates 2011. aastast juhib IMFi. Samas puudub tal aktiivne rahapoliitka ajamise kogemus, ta on juurataustaga inimene.

Mõnevõrra huvitavaks teeb olukorra see, et kompromissina EKP juhiks pakutuna pole selgust, kas Lagarde üldse soovib seda kohta. Mullu septembris andis ta Financial Timesile intervjuu, kus suisa pahandas, kui teda käidi välja kui võimaliku kandidaati Brüsseli või Frankfurti, kus teatavasti asub Euroopa Keskpanga peakontor, kirjutas New York Times.

„Mul on siin (IMFis) väga tähtis töö, mida ma soovin teha,“ lausus ta ajalehele. „Ma ei kavatse seda suurepärast organisatsiooni jätta.“

On arusaamatu, mis pani teda meelt muutma. Rahvusvahelises rahanduse suurkuju tunneb end võrdselt hästi diplomaatilise eliidi ees G20 kohtumistel kui ka ärititaanide seas Davosis toimuval maailma majandusfoorumil.

Mõnedele analüütikutele oli kunagi Prantsusmaa eest võistelnud sünkroonujuja saamine keskpanga juhi soosikuks üllatav.

„Ma eeldasin kedagi traditsioonilisema taustaga isikut,“ ütles Oxford Economicsi euroala ökonomist Angel Talavera. „Tal puudub keskpankuri kogemus, sestap on päris raske teha järeldusi tema varasemalt antud teemal väljaöeldu kohta.“