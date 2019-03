Kas Luminor on seotud Soome televisioonis õhtul avaldatava Nordea rahapesuuudisega?

Investorid kardavad enne õhtust Soome televisiooni Nordea rahapesukahtluste paljastamist, et äkki on sellega seotud ka DNB, kuna neile kuulub koos Nordeaga Eesti Luminor Bank.

Spekuleeritakse, et kas DNBle kuuluv Luminor on rahapesukahtluse all, ütles ABG Sundal Collieri pangandusanalüütik Jan Erik Gjerland Norra väljaandele DN.

DNB tegutseb Balti turul juba aastas 2005. Sellest ajast kuulus DNB-le koos Saksa Nord LBga kahasse DNB Nord. 2010. aastal ostis DNB välja Nord/LB osaluse. 2017. aastal liitsid DNB ja Nordea oma Balti üksused. Pank sai nimeks Luminor.

Mullu septembris müüdi suur osa Luminorist USA Blackstone'ile. Nordea müüs kogu osaluse, DNB säilitas 20 protsendise osaluse Luminoris.

Gjerlandi sõnul on raske spekuleerida, kas nähakse DNB seost rahapesus, kuid pank osaleb Luminoris.

DNB pressiesindaja ütles, et pank ei kommenteeri aktsiahinda ega spekulatsioone.