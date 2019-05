Kas maailma rikkad kardavad suuremat jama? Vara hoitakse suures osas rahas

Maailma suurim varade valitseja teatas, et 7. mail avalikustatud uuringu kohaselt on nende rikaste klientide portfellidest 32 protsenti rahas. Aasias ja Ladina-Ameerikas oli raha osakaal isegi 36 protsenti, Šveitsis 31 protsenti, mujal Euroopas 35 protsenti ja USAs vaid 23 protsenti.

„Likviidsusstrateegias on raha turvavara, kuid see on kaua hoides riskantne,“ ütles panga globaalse varahalduse kliendistrateegia juht Paula Polito. „Me näeme maailmas raha suurt osakaalu. Praegu on hea aeg mõelda rohkem hajutatud portfellile.“

UBS märkis, et 42 protsenti küsitletutest plaanivad rohkem investeerida võrreldes 17 protsendiga, kes plaanivad investeeringuid vähendada. Ladina-Ameerikas toodi suurimaks mureks inflatsiooni, Aasias üleilmset kaubandussõda ja USAs oma maa poliitikat.

Uuring viidi läbi 10.-28. märtsil 17 riigis. Vastajad olid enam kui 3600 investorit, kellel on vähemalt miljon dollarit investeeritavaid varasid või vähemalt 250 000 dollarilise aastakäibega ettevõtete omanikud.