Kas ministeerium otsib inimest, kes Kert Kingo töö ära teeks? Värvatakse väliskoostöö nõunikku

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Kert Kingo Foto: Dmitri Fedotkin

Lõppeva nädala alguses avaldas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töökuulutuse, millega otsib väliskoostöö nõunikku. Kuigi tööülesannete kirjelduse järgi võiks arvata, et see on kuidagi seotud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo (EKRE) otsusega võimalikult vähe välismaal käia, ministeeriumi kinnitusel see siiski nii ei ole.