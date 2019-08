Kas mitukümmend miljonit aastas teeniva praamifirma puhul on kaalutud ka ettevõtte saartele registreerimist?

Vastavalt Tallinna Sadama 2014. aastal asutatud tütarettevõtte TS Laevad OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingule alustas ettevõte 2016. aasta 1. oktoobrist parvlaevaliikluse teenindamist Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil.

Oma esimeste tegevusaastatega on TS Laevad näidanud korralikke majandustulemusi. Kuigi 2016. aasta müügitulu jäi natuke alla kahe miljoni euro, teenis ettevõte Saaremaa ja Hiiumaa mandriga püsiühenduse eest vastutamise eest 2017. aastal üle 27 miljoni euro ja 2018. aastal üle 30 miljoni euro. Ettevõtte kasum küündis mullu üle 6,4 miljoni euro.

Kui 2017. aastal maksis ettevõte sotsiaalmaksuna 1,28 miljonit, siis mullu küündis see summa 1,34 miljoni euroni. Creditinfo andmetel maksab ettevõte tööjõumaksudega võrdseid summasid ka riiklike maksudena. Näiteks selle aasta teises kvartalis maksis ettevõte üle 529 000 euro riiklikke makse ning ligi 503 000 eurot tööjõumakse.

See tähendab, et ettevõte on korralik maksumaksja ning kui ta oleks saartele registreeritud võiks sellest võita ka kohalikud omavalitsused, kes saavad osa maksudest endale. Tallinna Sadama turundusspetsialisti Triin Rumi sõnul ei ole tütarettevõtte saartele registreerimine ettevõttes jutuks tulnud.