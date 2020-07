Kas mobiilirakendustest võib saada üks ettevõtte suurimaid sissetulekuallikaid?

Kui arvad, et mobiiliäpid on mõeldud vaid suurtele internetipõhistele ettevõtetele nagu Amazon ja Bolt, siis oled valel teel. Aina rohkem väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid on võtnud suuna rakenduste poole, sest efektiivne nutitelefonidele suunatud strateegia ei saa enam hõlmata ainult mobiilisõbralikku kodulehte.

Huawei Mobile Service’i (HMS) äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul on mobiiliäppide arendus üks kõige kiiremini edasi liikuvaid tööstusi. Tehnoloogia areng, tarbijate nõudmised ja paljud muud tegurid mõjutavad selgelt telefoniäppide trende – 2020. aastal on spetsialistide sõnul äpiarenduses lülitatud sisse uus käik.

Kuidas jõuda õige tarbijani?

Nielseni uuringu järgi on keskmises nutitelefonis 25–30 rakendust, millest enim kasutatakse keskmiselt kolme. „See on üks lihtsasti ligipääsetava tehnoloogia probleeme. Pakkumisel on liiga palju tarkvara, kuigi kasutajate tähelepanu on piiratud. Võib julgelt öelda, et enda sõnumi levitamisele kulub rohkem aega kui ühe äpi arendamisele,” ütles Donskoi.

„Nagu öeldakse, siis ole seal, kus on sinu tarbija, ja õnneks on paljud äpiomanikud seda ka mõistnud. Huawei näitel saab öelda, et kuna ettevõtte toodangu hulka kuuluvad ühed maailma enim kasutatud telefonid, siis on ka ametliku rakenduste platvormi AppGallery äppide arv 10 kuuga tõusnud viis korda, sest tajutakse, et suur osa turust on seal,” sõnas Donskoi.

Tema sõnul oodatakse AppGallery platvormile arendajaid, kes tunnevad huvi kohaliku turu vastu. Kindlasti kontrollitakse aga äpi turvalisust kasutajate jaoks ning arvestatakse rakenduste poe sooviloendi ehk wish-list’iga – kui kliendid on avaldanud soove, et rakendus võiks ilmuda AppGallerys, siis teeb Huawei meeskond kõik võimaliku, et see kiiresti sinna jõuaks.

E-kaubandus on populaarne, kuid turvalisuses peitub võti

2020. aasta äpitrendide hulka kuulub jätkuvalt ka e-kaubanduse võidukõik, mis domineerib turul juba alates 2018. aastast. Hea mobiiliäpp võib mis tahes valdkonnas ettevõtte tulusid suurendada. Alates suurtest kaubanduskettidest kuni sisuloojate ja väikeettevõteteni välja – rakendused toovad turule potentsiaalse sissetuleku, mida kiiremad ja nutikamad firmad endale korjata saavad. Ennustuste kohaselt võib üle 70% e-kaubanduse müügist toimuda mobiilseadme kaudu.

„Äpimaailmas nagu mujalgi tehnoloogias on tõusvaks trendiks tehisintellekt ehk AI. Kaubanduse valdkonnas võimaldab see segmenteerida kliente ning tuvastada nende harjumusi ja käitumismustreid. AI abiga saab näiteks e-pood töötada automatiseeritult ja muutuda personaalselt vastavalt igale kliendile. See toob tõenäoliselt kaasa suurema kasutusmugavuse tarbija jaoks ja tõusnud müüginumbrid äris,” ütles Donskoi. Kuigi seda valdkonda on aastaid arendatud, kasutame me praegu vaid väikest osa AI tegelikust võimekusest.

„Äpiarenduse vaatenurgast ei saa teha mööndusi turvalisusele ja ka äpipoodide puhul on see oluline aspekt. Tarbijad on õnneks turvariskidest väga teadlikud ega kipu tundlikku infot kolmandate osapoolte, näiteks äpiomanikega kergesti jagama. Seetõttu on ka AppGallery platvormil täielik turvasüsteem, mis sisaldab arendaja pärisnime kinnitamist, neljaastmelist kontrolli, allalaadimise ja installimise kaitset ja rakenduse turvalise töötamise ennetusmehhanismi,” ütles Donskoi.