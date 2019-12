Kas M.V.Wooli Vihterpalu tehas saab taas tegutsema hakata?

„M.V.Wool AS viis Vihterpalu tehases 26. novembrist 11. detsembrini läbi süvapuhastuse. Selle järel võttis Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) riikliku järelevalve raames 93 pinnaproovi, mida analüüsiti kolmes akrediteeritud laboris ning mis kõik osutusid listeeriavabaks. Lisaks võttis M.V.Wool enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis olid akrediteeritud laborite analüüsi põhjal samuti puhtad. See kinnitab süvapuhastuse efektiivsust ning M.V.Wool on valmis Vihterpalu tehase taaskäivitamiseks 2. jaanuarist 2020, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus,“ M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ettevõtte teates.

Vetevoolu sõnul saab ettevõte Vihterpalus loobuda ca 30 inimese koondamisest.

Täna võtab VTA kokku 105 pinnaproovi M.V.Wooli Harku tehases, mis saadetakse kontrollimiseks kolme akrediteeritud laborisse.

M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseeriti ja steriliseerisiti tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides. Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti. Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele.

Ärileht ootab VTA-lt vastuseid küsimustele.